Sind die Nachbarländer von Afghanistan sicher?

Laut der Menschenrechtsorganisation „Human Rights Watch“ gibt es auf der Welt nur wenige Diktaturen, die so repressiv sind wie jene in Turkmenistan. Langzeitherrscher Berdimuhamedow rangiert in Ranglisten der schlimmsten Diktatoren vor Assad und Lukaschenko. Vertreter seines Regimes trafen in Doha Unterhändler der Taliban. Hilfsorganisationen sind verboten, ebenso Homosexualität oder der Konsum ausländischer Medien. Frauen dürfen per Gesetz nicht Auto fahren. Mischehen sind verboten, „Illegale“ schiebt das Regime rigoros ab.