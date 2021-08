„Afghanistan darf nicht Terror-Brutstätte werden“

Der britische Premierminister Boris Johnson hat westliche Staaten am Sonntag davor gewarnt, die radikal-islamischen Taliban ohne vorherige Absprache als neue Regierung Afghanistans anzuerkennen. Es sei „sehr wichtig, dass der Westen zusammenarbeitet, um dieser neuen Regierung - ob es Taliban sind oder jemand anderes - klarzumachen, dass niemand will, dass Afghanistan wieder zur Brutstätte für Terrorismus wird“, betonte Johnson. Was die Flüchtlingswelle betrifft, die viele Politiker und Experten aus Afghanistan erwarten, sind aus der Sicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nun in erster Linie die USA gefordert, eine Antwort zu bieten.