Biden warnt vor Anschlag des IS am Flughafen Kabul

Es gebe die „akute und wachsende Gefahr eines Anschlags“, sagte Biden am Dienstag in Washington nach einer Videoschaltung der G7-Staats- und Regierungschefs zur Lage in Afghanistan. Die USA halten daher vorerst an ihrem Plan fest, ihre Truppen bis zum 31. August aus Afghanistan abzuziehen. „Je früher wir es abschließen, desto besser“, sagte Biden.