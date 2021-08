Apotheken: PCR-Testergebnis innerhalb eines Tages

Rund 220 Apotheken der Bundeshauptstadt bieten das Ergebnis eines PCR-Tests bis 20 Uhr an, wenn der Test in der Apotheke vor 11 Uhr durchgeführt wurde. „Mit diesem neuen Angebot reagieren Wiens Apothekerinnen und Apotheker auf die bevorstehende Verkürzung der Gültigkeit von PCR-Tests von 72 auf 48 Stunden“, erklärte Philipp Saiko, Präsident der Apothekerkammer Wien, am Mittwoch in einer Aussendung.