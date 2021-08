Ärztekammer: Tests sollen bundesweit kürzer gelten

„Wir haben jetzt noch den Bonus der Saisonalität“, bevor anzunehmen sei, dass die Zahlen in der kälteren Jahreszeit wieder steigen werden, so Bergthaler in der „ZiB 2“ am Dienstagabend. Kürzlich hatte der Virologe zu bedenken gegeben, dass man auch bei den Hospitalisierungen davon ausgehen müsse, dass zwar durch die Impfungen weniger Leute tatsächlich im Krankenhaus landen, mit den insgesamt steigenden Zahlen könne aber trotzdem „das Gesundheitssystem an seine Grenzen stoßen“.