Wien verkürzt Gültigkeitsdauer der Corona-Tests

MNS-Pflicht in allen Geschäften bleibt weiterhin

Ludwig verordnete zuletzt wiederholt Bestimmungen, die strenger waren als im Rest des Landes: So muss - auch über Ende August hinaus, wie er am Rande der Pressekonferenz ankündigte - in Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, was außerhalb Wiens nur im Lebensmittelhandel nötig ist. Für Aufsehen sorgte auch die Vorschrift, dass Kinder bereits ab sechs Jahren an Orten, wo die 3G-Regel gilt, einen Corona-Nachweis brauchen.