Universität in Darmstadt spricht von Anschlag

Nach der Vergiftung von mehreren Menschen an der Technischen Universität Darmstadt spricht die Leitung der Hochschule von einem mutmaßlichen Giftanschlag. Sechs Menschen, die zuvor in dem Gebäude etwas getrunken oder gegessen hatten, kamen am Montagabend mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus. Der Gesundheitszustand eines 30 Jahre alten Studenten sei weiterhin kritisch, hieß es am späten Abend.