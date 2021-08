Mehrere Personen an TU Darmstadt vergiftet

An der Technischen Universität in Darmstadt in Deutschland haben sich am Montag offenbar mehrere Menschen vergiftet. Wie die Polizei mitteilte, traten bei sieben Menschen „schwere gesundheitliche Probleme bis hin zu Vergiftungserscheinungen“ auf, nachdem sie in einem Gebäude der Hochschule etwas gegessen oder getrunken hatten. Ein Großeinsatz lief an, die Ermittlungen waren am Nachmittag in vollem Gange.