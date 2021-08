„The Lake Rocks“-Festival auch heuer am Faaker See

Nach dem großen Erfolg des vergangenen Jahres wird seitens der Tourismusverbände Villach und Finkenstein auch heuer vom 8. bis 11. September „The Lake Rocks“ wiederholt. „So wird es während der European Bike Week 50 Konzerte auf 21 Bühnen geben“, so Tourismus-Geschäftsführer Georg Overs: „Die Biker wird es freuen. Sie machen tagsüber Ausfahrten, abends gehen sie auf Konzerte.“ Viele Bands werden rund um den Faaker- und Ossiacher See sowie in Villach die Gastgärten, Speisesäle und Freiluft-Terrassen beleben.