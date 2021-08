Harley-Treffen heuer ohne Musik, Parade & Shows

Keine Parade, keine Shows

Tief in den Lifestyle von Harley-Davidson eintauchen werden Biker und Eventbesucher aus nah und fern zwar können, aus Sicherheitsgründen wird das Harley-Treffen 2021 jedoch zur Tagesveranstaltung abgespeckt. So hat das Harley-Village von 7. bis 11. September von 10 bis 18 Uhr und am 12. September nur bis 14 Uhr geöffnet. „Parade, Abendunterhaltung und Custombikeshow sind nicht machbar, weil Harley-Davidson nicht befugt ist, große Menschenmengen bei Musik in Bars zu bewirten“, so Rebstock: „Dafür wird es die Motorcycle Expo, Merchandise-Zelte, die H.O.G.-Meet-up-Zone und die Demo Rides geben.“