Volkswagen übertrumpft Daimler und Tesla

Volkswagen bleibt innovationsstärkster Autohersteller. Im aktualisierten Ranking des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach landen die Wolfsburger wie im Vorjahr an der Spitze. 67 Innovationen, darunter 24 Weltneuheiten rechneten die Experten dem Konzern zu, darunter ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Technik.