18-Jähriger wie vom Erdboden verschluckt

Ordentlich für Wirbel gesorgt hat in der Nacht auf Sonntag ein 18-jähriger Bursche in Satteins. Zusammen mit seinen Freunden verbrachte er einen feucht-fröhlichen Abend an einem Baggersee. Gegen Mitternacht gab er an, kurz einmal austreten zu müssen - danach war von ihm nichts mehr zu hören, geschweige denn zu sehen.