Betrunkene Rumänen attackierten sich mit Messer

Zwei stark alkoholisierte Rumänen (37 und 32 Jahre) gerieten am Samstag gegen 11.30 Uhr auf einer Gemeindestraße in Patsch in Streit. Beim Eintreffen der Polizeistreife vor Ort war eine tätliche Auseinandersetzung im Gange. Unbeteiligte Zeugen machten die Beamten darauf aufmerksam, dass ein Messer im Spiel sei.