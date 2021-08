Die letzten Erinnerungen an die Großmutter

Sie führt mich an ihr Werkbrett, so nennt man den Arbeitsplatz eines Goldschmieds. Es handelt sich um eine massive Platte, in die eine große, halbrunde Aussparung eingelassen ist, wo der Goldschmied mit Lederschürze arbeitet. Der Tisch ist voller Gerätschaften, dem Brettzeug. Das sind unzählige Zangen, Hämmerchen, Feilen und Sägen, Stichel, ein Messschieber, ein Ringmaß, Schmelztiegel, ein Mikroskop. Sogar ein Ultraschallreinigungsgerät steht etwas abseits. In der Mitte des Tisches befindet sich der Feilnagel, ein Keil aus Holz. Er dient als Auflagefläche beim Bearbeiten kleinerer Werkstücke. Unter der bogenförmigen Aussparung ist das Fell befestigt, eine Mulde aus weichem Leder. Die Mulde dient zum Auffangen von Säge-, Feil- und Bohrspänen, denn das winzigste Gran Gold, das herunterfällt, ist wertvoll. Das Gekrätz, wie es in der Fachsprache heißt, also Feilen, Schmirgelpapiere, Polierbürsten, sogar der Kehricht vom Boden, wird in die Scheideanstalt geschickt, in der Metalle durch Herauslösen in sehr reiner Form getrennt werden. „Das wird dann meinem Edelmetallkonto gut geschrieben, womit ich wieder Material für Neuanfertigungen bestellen kann.“