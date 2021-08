Verstummt: Afghanistans „Influencer“ in Todesangst

Mode-Influencerin in Türkei geflüchtet

Inzwischen teilte Shadab ihren 290.000 Followern auf Instagram und 400.000 Anhängern auf TikTok mit, dass sie in der Türkei sei. Auch andere brachten sich in Sicherheit: Aryana Sayeed, eine von Afghanistans bekanntesten Popstars, veröffentlichte am Mittwoch ein Selfie aus einem Evakuierungsflugzeug der USA auf dem Weg nach Doha. „Mein Herz, meine Gebete und meine Gedanken werden immer bei Euch sein“, schrieb sie den Zurückgebliebenen.