Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Italiens Küste

Kreuzfahrtschiff havariert: 8500 sitzen fest

Ausland
25.08.2025 14:27
(Bild: APA/KEYSTONE/LAURENT GILLIERON)

Nach einer Panne auf einem Kreuzfahrtschiff sitzen Tausende Passagiere und Crewmitglieder vor einer italienischen Urlaubsinsel fest. Am Montagmorgen wurden technische Probleme gemeldet. Hilfe war am Montag unterwegs – die Lage an Bord sei noch ruhig. 

0 Kommentare

Das riesige Schiff MSC World Europa befindet sich im Tyrrhenischen Meer südwestlich der italienischen Insel Ponza. 8585 Menschen – darunter knapp 6500 Passagiere und über 2000 Crewmitglieder – müssen hier einen unfreiwilligen Zwischenstopp einlegen. 

Wetter und Seegang seien günstig, die Versorgung an Bord werde mithilfe von Generatoren gesichert.

Ein Bild aus dem Inneren der MSC World Europa:

Das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff der Reederei MSC Cruises war von Genua nach Neapel unterwegs, als es gegen 7.25 Uhr ein elektrisches Problem an den Motoren meldete. Zu diesem Zeitpunkt befand es sich etwa acht Seemeilen südwestlich der Insel im Tyrrhenischen Meer.

Lesen Sie auch:
Den bisher größten Ausbruch in diesem Jahr verzeichnete die „Queen Mary 2“ mit 266 erkrankten ...
Durchfall & Co.
Kreuzfahrtschiffe melden Hochsaison für Noroviren
02.07.2025
Krone Plus Logo
Viele ungelöste Fälle
Warum Kreuzfahrten ein Paradies für Mörder sind
02.04.2025

Schiff soll nach Neapel geschleppt werden
Medienberichten zufolge sind zwei Schlepper unterwegs, um das Schiff nach Neapel zu bringen. Auch Techniker sollen die Anlage an Bord überprüfen.

Die Küstenwache entsandte vorsorglich zwei Patrouillenboote und ein Hubschrauber in die Region. Die Situation werde kontinuierlich vom Seenotrettungszentrum in der Hafenstadt Civitavecchia überwacht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine