Vor Italiens Küste
Kreuzfahrtschiff havariert: 8500 sitzen fest
Nach einer Panne auf einem Kreuzfahrtschiff sitzen Tausende Passagiere und Crewmitglieder vor einer italienischen Urlaubsinsel fest. Am Montagmorgen wurden technische Probleme gemeldet. Hilfe war am Montag unterwegs – die Lage an Bord sei noch ruhig.
Das riesige Schiff MSC World Europa befindet sich im Tyrrhenischen Meer südwestlich der italienischen Insel Ponza. 8585 Menschen – darunter knapp 6500 Passagiere und über 2000 Crewmitglieder – müssen hier einen unfreiwilligen Zwischenstopp einlegen.
Wetter und Seegang seien günstig, die Versorgung an Bord werde mithilfe von Generatoren gesichert.
Ein Bild aus dem Inneren der MSC World Europa:
Das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff der Reederei MSC Cruises war von Genua nach Neapel unterwegs, als es gegen 7.25 Uhr ein elektrisches Problem an den Motoren meldete. Zu diesem Zeitpunkt befand es sich etwa acht Seemeilen südwestlich der Insel im Tyrrhenischen Meer.
Schiff soll nach Neapel geschleppt werden
Medienberichten zufolge sind zwei Schlepper unterwegs, um das Schiff nach Neapel zu bringen. Auch Techniker sollen die Anlage an Bord überprüfen.
Die Küstenwache entsandte vorsorglich zwei Patrouillenboote und ein Hubschrauber in die Region. Die Situation werde kontinuierlich vom Seenotrettungszentrum in der Hafenstadt Civitavecchia überwacht.
Kommentare
