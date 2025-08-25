Beherzte Nonne stellt Eindringling in Stift Admont

Täter prügelt auf Ordensschwester ein und flüchtet

Die 38-Jährige zögerte laut Polizei nicht lange und entriss dem Mann die Beute. Daraufhin wurde der Eindringling aggressiv und attackierte die Frau mit Faustschlägen und Tritten. An die Beute ließ sie ihn trotzdem nicht mehr heran, der Unbekannte ergriff schließlich die Flucht. Die Ordensfrau dürfte die wilden Attacken unverletzt überstanden haben.