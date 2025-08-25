Beherzte Nonne stellt Eindringling in Stift Admont

Die Rechnung ohne eine mutige Ordensschwester hat ein Unbekannter im Stift Admont gemacht: Die 38-Jährige stellte sich dem Eindringling in den Weg und entriss ihm zuvor in der Stiftskirche erbeutetes Bargeld. Auch Faustschläge und Tritte hielten sie nicht von ihrem resoluten Vorgehen ab.
Letztlich musste der Täter die Flucht ergreifen – ohne Beute, wie die Polizei Montagnachmittag mitteilte.
Ereignet hatte sich der aufsehenerregende Fall in den Morgenstunden. Gegen 7.30 Uhr machte sich der Unbekannte in der Sakristei der Stiftskirche im Gesäuse zu schaffen, aus einem Kasten riss er einen Stoffsack mit Bargeld an sich. Auf frischer Tat wurde er von der Ordensschwester ertappt.
Täter prügelt auf Ordensschwester ein und flüchtet
Die 38-Jährige zögerte laut Polizei nicht lange und entriss dem Mann die Beute. Daraufhin wurde der Eindringling aggressiv und attackierte die Frau mit Faustschlägen und Tritten. An die Beute ließ sie ihn trotzdem nicht mehr heran, der Unbekannte ergriff schließlich die Flucht. Die Ordensfrau dürfte die wilden Attacken unverletzt überstanden haben.
Personenbeschreibung
Eine Fahndung nach dem Täter läuft. Er wird als 1,85 bis 1,90 Meter groß und korpulent, mit grauen kurzen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine beige Hose, ein helles T-Shirt und braune Schuhe.
