Facebook verbirgt User in Afghanistan vor Taliban

Der Konzern wolle auch afghanische Instagram-Konten schützen, schrieb Gleicher. „Auf Instagram werden wir in Afghanistan Pop-up-Warnungen mit konkreten Schritten zum Schutz Ihres Kontos einführen.“ Er appellierte zugleich an Nutzer in anderen Ländern mit „Freunden“ in Afghanistan, diese mit strengeren Sichtbarkeitseinstellungen fürs eigene Konto zu schützen.