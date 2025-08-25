Wasserleck soll Air-India-Crash verursacht haben

Vermutungen, dass die Piloten die Triebwerke versehentlich oder sogar vorsätzlich abgeschaltet hätten, kann der Jurist dagegen nichts abgewinnen: „Wer zu diesem Zeitpunkt nicht über alle Daten verfügt und versucht, den Piloten die Schuld zu geben, spekuliert nur, und das ist nicht fair. Das ist den Opfern gegenüber nicht fair und das ist den Familien der Piloten gegenüber nicht fair, denn auch sie sind Opfer, insbesondere wenn sich herausstellt, dass es ein technisches Problem gab und sie dann völlig unschuldig sind.“