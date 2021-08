Gesichtserkennung für Taliban: Afghanen in Angst

Leitfaden stammt ursprünglich aus Hongkong

Den Leitfaden hatte Human Rights First vergangenes Jahr für politische Aktivisten in Hongkong entwickelt, die die chinesischen Behörden fürchteten. Nun soll er auch Afghanen helfen. Denn es sei möglich, dass die Taliban die Datensätze nutzen, um Menschen zu finden, die für die frühere Regierung oder Menschenrechtsgruppen arbeiteten. Auch Telefon-Gesellschaften verfügten über Daten, die für ihre Nutzer gefährlich werden könnten, sagte Raman Jit Singh Chima von der Organisation Access Now, die sich für digitale Bürgerrechte einsetzt. In Afghanistan sei nicht genug getan worden, um einem Missbrauch der Daten vorzubeugen.