Exekutive warnt vor „Computer-Profis“ am Telefon

„Die Täter werden immer schlauer“

Die Polizei warnt jetzt eindringlich: „Die Täter werden leider immer schlauer und verwischen ihre Spuren besser. Doch unsere Spezialisten nehmen laufend an Fortbildungen teil und erzielen somit beachtliche Erfolge im Kampf gegen die Online-Verbrecher. Die wichtigsten Punkte für die Bevölkerung bleiben Aufmerksamkeit und Hausverstand“, so ein Ermittler. Die Zahl dieser Delikte steigt aber an.