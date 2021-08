So kocht China Europa bei den Elektroautos ab

Seit 2011 hat sich der durchschnittliche Preis für ein E-Auto in Europa um fast 10.000 Euro auf mittlerweile rund 42.600 Euro erhöht - eine Steigerung um 28 Prozent. In den USA ist der Preis in den vergangenen zehn Jahren sogar um 38 Prozent auf 36.200 Euro gestiegen. Ganz anders China: Dort haben sich die Anschaffungskosten nahezu halbiert, von 41.800 Euro im Jahr 2011 auf nun 22.100 Euro. Während sich die Chinesen im abgelaufenen Jahrzehnt politisch gelenkt auf günstige E-Mobile für die breite Masse konzentriert haben, hat der Westen in immer bessere, aber eben auch immer teurere Hightech-Stromer investiert. Das Resultat: In China gibt es nun E-Autos ab 3.700 Euro, während die Preisliste in Europa erst bei 15.740 Euro startet. In den USA ist unter 24.800 Euro nichts zu machen.