Ein Höhenweg, der alle Mühen lohnt

Die Blüten locken mit ihrer Farbenpracht Insekten an, darunter auch Bläulinge mit ihren prächtig schimmernden Flügeln. Weltweit gibt es über 5000 verschiedene Arten, in Europa kommen davon etwa 140 vor. Die Männchen der europäischen Vertreter haben meist eine blau gefärbte Flügeloberseite - daher der Name Bläuling. Die Flügelunterseite trägt bei vielen Arten ein Muster aus dunklen, zum Teil umrandeten Flecken. Die Falter sind tagaktiv, ihre Flügel klappen sie in Ruheposition meist zusammen und machen sich auf diese Weise fast unsichtbar.