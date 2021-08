Erfahrener Paragleiter landete im Hallstättersee

Am 15. August starteten gegen 15 Uhr ein routinierter 27-jähriger Gleitschirmpilot aus Niederösterreich und sein Freund mit ihren Paragleitern vom Startplatz des Krippensteins in Obertraun. Die beiden Gleitschirmpiloten wollten planmäßig nach einigen Acro-Flugmanövern über dem Hallstättersee am offiziellen Landeplatz für Paragleiter in Obertraun landen. Der 27-Jährige flog nach dem Start am Krippenstein in Richtung des Hallstättersees. Als er sich ca. mittig am See zwischen Obertraun und Hallstatt befand, leitete er einen sogenannten „Heli“ ein.