Nur wenige geimpfte Covid-Patienten in Spitälern

Ältere nahmen Impfung besser an

Den Grund, dass die Immunisierung dieser Altersgruppe so gut funktioniert hat, sieht Schantl zum einen in den ersten Impfaktionen, in denen besonders viele Bewohner von Pflegeheimen geimpft wurden: „Und Angehörige dieser Altersgruppe haben auch ein größeres Risiko gesehen und deshalb die Impfung besser angenommen.“ Bei jüngeren Generationen gebe es nicht diese Bereitschaft: „Es gibt Bedenken bezüglich Langzeitfolgen, die für mich nicht relevant sind, aber für manche als Argument dienen.“ Was die Informationen darüber angeht, so bereite man eine bundesweite Argumentationslinie vor.