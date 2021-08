Kein schwarz-rot-grüner Ausweg aus dem Kreisel

Dass ÖVP und Bürgerliste in der Landeshauptstadt keine Freunde mehr werden, ist unübersehbar. Besonders deutlich wird das, wenn es um den Verkehr in der Innenstadt geht. Da fliegen wegen des neuen Kreisverkehrs am Museumsplatz, direkt beim Rotkreuz-Parkplatz, die Giftpfeile in sämtliche Richtungen. Der Kreisel sollte das jahrelange „Kranzlfahren“ durch die Altstadt – eine Idee vom damaligen grünen Stadtrat Johann Padutsch – beenden. Bisher hat der Kreisel mit direkter Einfahrt in den Parkplatz aber zu chaotischen Umständen geführt. Laut Stadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) ist die Situation für die Radfahrer zu gefährlich, weshalb sie vergangene Woche kurzerhand den Radweg sperrte. Die Reaktion der Volkspartei ließ nicht lange auf sich warten. Gemeindevertreterin Stefanie Essl spricht von „einer eigenmächtigen“ Aktion von Berthold, weil diese nicht mal den ebenfalls zum Bauressort zugehörigen Radkoordinator Peter Weiss eingebunden habe. Die ÖVP ortet „Führungslosigkeit“ im Bauressort.