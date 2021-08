Planungs-Panne beim Rotkreuz-Parkplatz

Von einer Planungs-Panne spricht KPÖ Plus Gemeinderat Kay-Michael Dankl. „Mir haben verärgerte Salzburger berichtet, wie der Kreisverkehr das Stau-Chaos verschlimmert, anstatt es zu lösen“, so Dankl, der dazu eine schriftliche Anfrage an Preuner und Unterkofler einbrachte.