England beendet Quarantänepflicht für Kontakte

Das führte dazu, dass es in vielen Bereichen - etwa bei der Müllabfuhr, bei Lastwagenfahrern oder in der Gastronomie - zu massiven Personalausfällen kam. Zeitweise waren etwa auch Tausende Mitarbeiter von Supermärkten in Quarantäne geschickt worden, was die Supermarktregale in Großbritannien leerfegte.