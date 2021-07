Angst vor Quarantäne: Briten löschen Corona-App

In Großbritannien sollen sich Schätzungen zufolge rund 1,7 Millionen Berufstätige selbst isolieren, weil sie entweder an Covid-19 erkrankt sind oder aufgrund eines engen Kontaktes mit Corona-Infizierten „gepingt“ - also von der Corona-App oder vom britischen Gesundheitsdienst NHS benachrichtigt wurden. Viele Briten haben daher in den letzten Tagen die Test- und Trace-App des NHS gelöscht, um einer allfälligen Quarantäne-Aufforderung zu entgehen.