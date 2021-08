Eine Zeitreise durch hundert Jahre Burgenland

Prominente Gästeliste

Zu der Gala waren unter den zahlreichen Festgästen aus Politik, Kirche und Wirtschaft auch Spitzenmusiker wie die Krowodnrocker Bruji, das Indie-Duo Cari Cari sowie die Band Opus und die Mayerin geladen. Für die Veranstaltung hatte Komponist Christian Kolonovits eine neu interpretierte Hymne geschaffen, welche die Vielfalt des Landes widerspiegeln und die nächsten 100 Jahre einläuten soll. „Dieses Land haben die Burgenländerinnen und Burgenländer geschaffen. Wenn man durch die Ausstellung geht, spürt man die Seele der Burgenländer und des Burgenlandes. Ihnen ist diese Ausstellung gewidmet“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Zuge der Eröffnung. Die Menschen könnten durchaus stolz sein, auf das, was in den vergangenen 100 Jahren erreicht wurde - verbunden mit der Verantwortung, was man der nächsten Generation hinterlasse, so der Landeshauptmann.