Wo bleiben heuer die Schwammerln?

„Es ist in ganz Europa ein Horror!“, resümiert Pilzexperte Edi Wallisch über die bisherige Schwammerlsaison. Die Situation sei heuer ähnlich wie zuletzt 1976, als es keine heimischen Pilze zu kaufen gab. „Was bei uns auf dem Markt angeboten wird, kommt meist von auswärts. Will jemand Schwammerln haben, muss er tief in die Tasche greifen. 20 bis 30 Euro pro Kilogramm sind heuer normal“, so der Kenner.