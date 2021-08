Löschflugzeug bei Einsatz in Türkei abgestürzt

Brände, Überschwemmungen und Hitze machen den Menschen im Mittelmeerraum zu schaffen. In der Türkei haben nach den Feuern nun Überschwemmungen verheerende Folgen, 40 Menschen kamen im Zusammenhang mit diesen bereits ums Leben. 2200 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Am Samstag stürzte indes ein Löschflugzeug beim Einsatz im Kampf gegen die Brände im Süden des Landes ab. Informationen über das Schicksal der Insassen gibt es bislang nicht, eine Aufnahme vom Absturzort lässt aber das Schlimmste vermuten.