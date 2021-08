Leo Schneemann: Ein Jahr voller Herausforderungen

Hat das Burgenland in Zukunft genügend Pflegekräfte?

Derzeit haben wir keine Probleme, genügend Burgenländer zu finden, die in den Pflegeberuf einsteigen. Wir arbeiten daran, Pflege und Betreuung neu aufzustellen. Wir wollen in Zukunft alle Betreuungsformen so zusammenführen, dass man Synergien nutzen kann. Um hier ein sinnvolles Modell entwickeln zu können, haben wir eine Studie in Auftrag gegeben. Mit dieser wollen wir erheben, welches Betreuungsangebot mit wie vielen Stunden und wie vielen Betreuten in welchen Regionen vorliegt und von welchen Anbietern bedient wird. Ziel ist es, dass das Pflegeangebot in Zukunft leistbar bleibt - und das vor dem Hintergrund, dass die Zahl der zu Pflegenden steigen wird.