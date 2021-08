Fatales Missgeschick beim Palatschinken-Flambieren

Der kulinarische Unfall passierte ausgerechnet am Freitag, dem 13. gegen 21 Uhr bei einer Geburtstagsfeier im Gasthaus Landgasthaus Maria vom Guten Rat in Feldkirchen bei Mattighofen. Der Wirt (46) flambierte beim Kuchenbuffet vor den Gästen Palatschinken. Er erhitzte in einer Pfanne Alkohol und entzündete ihn mit einem Bunsenbrenner. Weil die Flamme relativ klein war, goss der Wirt Rum nach. Ein fataler Fehler – denn es kam es zu einer Stichflamme. Diese erwischte eine 70-Jährige aus Marchtrenk und ein 6-jähriges Mädchen aus Gilgenberg am Weilhart. Beide wurden von der Flamme im Gesicht und am Oberkörper versengt. Eine zufällig anwesende Ärztin leistete Erste Hilfe.