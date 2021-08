Es muss nicht immer Friseur sein

Mit 1200 Lehrlingen in mehr als 530 Firmen sind die Betriebe der größte Lehrlingsausbilder des Landes. Es muss aber nicht immer die Friseurin oder der Kfz-Techniker die erste Wahl sein. „Die Zahl der Lehranfänger in Berufen wie der Mechatronik oder der Installations- und Gebäudetechnik wächst“, meint Spartenobmann Gerald Guttmann. Durch den Fortschritt gebe es auch neue Lehrberufe – etwa den Fahrradmechatroniker. Manche Sparten wandeln sich, wie der Bereich Elektrotechnik durch die Zunahme an Fotovoltaikanlagen. „Die neuen, modernen Lehrberufe sind eine Chance, um eine solide Basis für die Berufslaufbahn zu schaffen“, betont Andreas Wirth, Bundesinnungsmeister der Elektrotechnikbetriebe.