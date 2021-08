Fischer sorgt beim Neustart für eine Bestzeit

Ein elektrischer Kurzschluss war letztlich der Auslöser für den Großbrand im Ski-Werk in Mukatschewo, der Fischer Sports extrem unter Druck gebracht hat. In der Ukraine werden die großen Mengen an Skiern hergestellt, während in Ried normalerweise Sondermodelle und Spezialitäten gefertigt werden. Nach dem Feuer wurde die Produktion im Innviertel aufgestockt: Das Unternehmen nahm 30 zusätzliche Mitarbeiter auf und erhöhte die Produktionszeiten. „Für den kommenden Winter fahren wir in Ried maximale Schichten“, sagt Geschäftsführer Franz Föttinger. Trotzdem: Der durch das Feuer ausgelöste Engpass kann nicht aufgeholt werden.