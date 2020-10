„Müssen uns dem stellen und zusammenhalten“

Besonnen und unaufgeregt klingt Franz Föttinger. „Es ist scheiße, wenn so etwas passiert“, sagt der Fischer-Geschäftsführer dann und meint damit den Großbrand im Ski-Werk der Innviertler in der Ukraine, wo die Produktion zum Großteil nun still steht. Wie es weitergeht, verriet der 51-Jährige im „Krone“-Interview.