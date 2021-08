E-Scooter-Fahrer halten sich kaum an die Regeln

Für E-Scooter gelten zwar seit 2019 bundesweit einheitliche Gesetze, in der Praxis halten sich die Nutzer des vor allem in Städten beliebten elektrischen Fortbewegungsmittels aber kaum an die Regeln, wie eine aktuelle Untersuchung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeigt. Demnach finden 15 Prozent der Scooter-Fahrten verbotenerweise auf dem Gehsteig statt, jeder fünfte Roller wird nicht korrekt abgestellt und ein Großteil der Fahrer verzichtet auf verpflichtende Handzeichen.