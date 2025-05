Austrian Open-Veranstalter hoffen auf Straka-Start

Die Veranstalter des DP-World-Tour-Turniers Austrian Alpine Open haben die Hoffnung auf einen Start von Golf-Star Sepp Straka beim Heim-Event noch nicht aufgegeben. Der 32-Jährige, der am Sonntag mit dem PGA-Sieg in Philadelphia den größten Erfolg seiner Karriere eingefahren hatte, hatte bei seiner Siegesrede das Turnier am Wallersee erwähnt. „Keine Frage, es wäre ein Traum, Sepp in Altentann begrüßen zu dürfen“, sagte Manager und Organisator Edwin Weindorfer am Dienstag.