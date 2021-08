Kommt E-Scooter-Verbot für Minderjährige?

Der Konsumentenschutzverband Codacons begrüßte die Pläne des Verkehrsausschusses der Abgeordnetenkammer. „Seit zwei Jahren fordern wir Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Rollerfahrer. Es gibt keine nationalen Vorschriften für die Nutzung dieses Fortbewegungsmittels, das immer häufiger auf unseren Straßen zu sehen ist“, so Codacons in einer Presseaussendung am Samstag.