China erlaubt Airlines wieder Kauf von Boeing

„Schikane führt zu Selbstisolation“

„Es gibt keine Gewinner bei Zollkriegen oder Handelskriegen. Schikane und Hegemonie führen nur zur Selbstisolation“, sagte Chinas Staatschef Xi Jinping am Dienstag bei einem Gipfeltreffen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Lateinamerika. Er will diese Beziehungen laut eigener Aussage jetzt vertiefen und kündigte Kredite in der Höhe von umgerechnet 8,3 Milliarden Euro für die „Entwicklung“ der Länder an.