Rheinmetall erklärt Ladebordstein für serienreif

„Bei unserem Produkt wird die Ladeelektronik in die Maße eines handelsüblichen Bordsteins integriert, um das Laden von Elektrofahrzeugen direkt am Fahrbahnrand zu ermöglichen – ohne störende Poller, ohne Eingriffe in den Gehwegbereich, und ohne Kompromisse in puncto Sicherheit oder Ästhetik“, erläuterte Christoph Müller, CEO der Rheinmetall-Division Power Systems, die Vorzüge.