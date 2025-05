Signa Prime beendet Vertrag mit Kurz-Partner Glatz

Im Februar und März 2024 stimmte sich Lukas Glatz mit Sebastian Kurz über die Modalitäten für „Calvus Brevis“ ab, in der offiziell nur Glatz aufscheint. Zugleich verhandelte er als Angestellter der Signa Development geplante Verkäufe der Signa Prime mit, etwa das Hotel Bauer in Venedig. Kontakt hatte er dabei zum deutschen Interessenten Christoph Schoeller, der sich für das Hotel Bauer interessiert und später über eines seiner Unternehmen den Zuschlag für den Walther Park in Bozen erhielt. Man war per Du. Und kurze Zeit später über „Calvus Brevis“ gemeinsam im Geschäft.