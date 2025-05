Trotz Debakel: Strache mischt politisch wieder mit

Strache erhält als Bezirksrat 578,10 Euro im Monat

Bei der Bezirksvertretungswahl konnte er mit seinem Team HC zumindest zwei Sitze in Bezirksparlamenten erringen: eines in der Donaustadt sowie eben jenes in Floridsdorf, das er nun annimmt. Ein Bezirksrat in Wien bekommt 578,10 Euro im Monat – 14 Mal im Jahr. Eine halbe Million Euro – vor allem durch Kredite finanziert – pumpte das Team HC in den jüngsten Wahlkampf. In den vergangenen vier Jahren hatte das Team HC insgesamt zwar mehr als 1,1 Millionen Euro an Parteienförderung eingestreift, doch das Geld soll schon vor dem Wahlkampf aufgebraucht worden sein.