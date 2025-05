Großangriff geplant: Gaza droht jetzt Feuerwalze

Humanitäre Lage verschärft sich

Gleichzeitig warnt die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) vor einer weiteren Zuspitzung der humanitären Krise. Die Landwirtschaft in Gaza stehe kurz vor dem völligen Zusammenbruch. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beobachtet einen Anstieg an unterernährten Kindern.