„Ich habe Kinder, ich muss am Leben bleiben!“

Kardashian schrie in Panik

Ihr Zimmer sei im Untergeschoss und das von Kardashian im Obergeschoss des Appartements gewesen, sagte die aus Los Angeles für die Aussage in Paris angereiste Stylistin aus. Sie habe bereits geschlafen, als sie von bedrohlichen Geräuschen wach geworden sei. Sie habe laute Männerstimmen gehört und Kardashian habe in Panik geschrien. Sie habe sich in ihrem Badezimmer eingeschlossen und Kims Schwester Kourtney und den Bodyguard alarmiert, die in dem Moment noch in einem Nachtklub waren. Als die Räuber weg waren, sei Kim noch mit gefesselten Füßen in ihr Zimmer gekommen.