Italien diskutiert über E-Scooter-Regulierung

Seit Monaten urgiert Nardella Regeln für die Elektro-Roller, die in Italiens Stadtzentren besonders populär sind. Seit Jahresbeginn sind im Land vier Personen bei Unfällen damit ums Leben gekommen. Am Montag erlag der 27-Jährige in Florenz seinen schweren Verletzungen: Er war gegen ein Motorrad geprallt und mit dem Kopf auf einer Gehsteigkante aufgeschlagen.