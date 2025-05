Wirt-Posting verrät: Manuel Feller hat geheiratet!

Feller wird doch Riesentorlauf fahren

Beim Wings for Life Run machte er zudem eine überraschende Ankündigung: Er wird doch noch Riesentorlauf fahren. „Ich werde fix den Riesentorlauf zum Weltcup-Auftakt in Sölden fahren. Ich werde im Sommer auch wie in den vergangenen Jahren 50 Prozent Slalom und 50 Prozent Riesentorlauf trainieren. Das RTL-Training bringt mir einfach sehr viel für den Slalom. Nach Sölden werde ich für Rennen schauen, welche Riesentorläufe für mich Sinn machen.“