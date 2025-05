Selenskyj will „nur mit Putin“ reden

Der russische Staatschef hatte am Wochenende Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen vorgeschlagen, die am Donnerstag in Istanbul stattfinden sollen. Selenskyj erklärte sich daraufhin zu einem Treffen mit Putin in der türkischen Bosporus-Metropole bereit. Zudem bot US-Präsident Donald Trump auch seine Teilnahme an, was von Selenskyj begrüßt wurde. Russland hat allerdings noch nicht erklärt, ob und auf welcher Ebene es an den Gesprächen teilnehmen wird. Auch am Dienstag verweigerte ein Kreml-Sprecher einen Kommentar zum Vorschlag Selenskyjs und sagte lediglich, dass sich die russische Delegation auf Gespräche in der Türkei vorbereite.