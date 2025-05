Trauer in Flugbranche: „Mr. Lufthansa“ (83) tot

Der studierte Luftfahrttechniker Jürgen Weber stand mit seiner ganzen Person für ein Unternehmen, das damals noch deutlich mehr Glamour versprühte als in späteren Tagen. Weber war 1967 als junger Ingenieur zur Lufthansa gekommen und hatte das Unternehmen von 1991 bis 2003 als Vorstandschef geführt. Danach wechselte er bis 2013 an die Spitze des Aufsichtsrats. Insgesamt 46 Jahre stand Weber in den Diensten der Kranich-Airline.